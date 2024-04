In una recente intervista per Deadline, David Lynch e la co-creatrice Caroline Thompson (La famiglia Addams, Edward mani di forbice) hanno parlato del loro film animato – Snootworld – e del rifiuto da parte di Netflix di portare avanti il progetto.

“Non so bene quando ho iniziato a pensare a una storia sugli Snoots, ma avevo questi disegni di queste creature e a un certo punto… una storia ha iniziato lentamente a emergere e prendere forma” ha raccontato il regista. “Subito ho fatto squadra con Caroline [Thompson] e abbiamo lavorato a una sceneggiatura. Ho pensato che qualcuno potesse essere interessato al progetto così ho presentato il tutto a Netflix gli scorsi mesi, ma è stato rifiutato“.

Ha poi aggiunto:

Snootworld è una storia un po’ vecchio stil e oggi l’animazione è più interessata alla risata e alle battute. Le favole vecchio stampo sono considerate una potenziale fonte di lamentele e problemi, le persone non vogliono più vederle. Oggi viviamo in un mondo diverso e più difficile rispetto a una volta, è più facile dire di no che di sì.