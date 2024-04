In Velluto blu, cult diretto da David Lynch nel 1986 (LEGGI LO SPECIALE) Isabella Rossellini interpreta la cantante di nightclub Dorothy Vallens, tenuta psichicamente e fisicamente prigioniera dal gangster psicopatico Frank Booth (Dennis Hopper), da cui è sottoposta a continui abusi. All’epoca dell’uscita del film, in una netta stroncatura, il celebre critico Rogert Ebert scrisse che l’attrice “viene degradata, schiaffeggiata, umiliata e spogliata davanti alla macchina da presa“.

Recentemente, in un’intervista con Indiewire, la diretta interessata ha rigettato quest’interpretazione, spiegando:

Non ho letto le recensioni quando [Velluto blu] è uscito. Cerco di non leggere le recensioni. Sono sempre deprimenti. C’è sempre qualcosa che, anche se [la recensione è] buona, c’è sempre una frase negativa che ti rimane dentro per sempre. Ma ricordo che mi dissero che Roger Ebert aveva detto che [Lynch] mi aveva sfruttato, e ne fui sorpresa, perché ero un’adulta. Avevo 31 o 32 anni. Ho scelto di interpretare il personaggio.

Quando ho letto il copione ho capito che avrebbe potuto essere controverso e difficile, e ho detto a David: “Non devi dire le battute, ma vorrei provare con te tutte le scene e parafrasare le battute“. Volevo assicurarmi che si vedesse una persona con una sorta di sindrome di Stoccolma e abbiamo provato per un giorno intero. Mi sono sentito rassicurata dal fatto che, in merito a quello che vedevo nel personaggio, il modo in cui volevo recitare, lui era d’accordo.