Ieri è stata la giornata del trailer finale della, la versione di Justice League secondo Zack Snyder.

A margine della diffusione del filmato promozionale del film in arrivo su HBO Max a marzo, Zack Snyder ha preso parte a una chiacchierata, che potete trovare su YouTube, in cui ha potuto confermare ancora una volta l’arrivo di una versione in bianco e nero, anzi, in grigio e nero, della Snyder Cut e discutere del futuro della saga.

Circa la prima tematica spiega:

Un giorno mi piacerebbe un film in bianco e nero. Stiamo finendo la versione in bianco della Justice League che è chiamata Justice is grey. È così che la chiamo. Justice League: Justice Is Gray Edition.Non è proprio in bianco e nero come dicono. Ma è il nome della versione in bianco e nero.

Svariate settimane fa, aveva già avuto modo di dire che, secondo lui, la versione ideale del film è proprio quella in IMAX bianco e nero.

In quanto alla possibilità di dare vita a un sequel di questa Justice League, Zack Snyder aggiunge:

Da quanto mi è dato sapere, la realtà dei fatti è che non è alcun appetito, nessuna intenzione da parte della Warner Bros nel realizzare con me questo genere di film. Ma già non pensavo che sarei mai riuscito a fare questo, a finire in maniera corretta questa pellicola. E ho cercato di fare del mio meglio nella creazione di questa Justice League, di questo team di personalità così differenti che vengono riunite. Naturalmente nel film viene suggerita l’idea, così come accade in ognuno di questi lungometraggi, che à fuori c’è un universo più grande.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

