So cosa hai fatto: la Sony produrrà il sequel

Secondo quanto riportato da Deadline la Sony Pictures avrebbe affidato a Jennifer Kaytin Robinson la regia del sequel di So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer), film del 1997 diretto da Jim Gillespie.

Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr sono in trattative per tornare nel cast del film che sarà basato su una sceneggiatura di Leah McKendrick. Neal H. Moritz dovrebbe invece tornare come produttore.

Ecco la sinossi ufficiale del film originale:

In una cittadina del North Carolina due coppie di adolescenti festeggiano la fine della scuola. Dopo aver fatto baldoria in un bar, si lanciano in una folle corsa in auto, ma la loro felicità si infrange dietro una curva: uno sconosciuto viene investito e forse ucciso. Preoccupati del possibile arresto per omicidio, i quattro prendono una decisione che cambierà per sempre le loro vite: sbarazzarsi del cadavere gettandolo in mare…

