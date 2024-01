Dopo essere approdato in streaming su Netflix il 4 gennaio, La società della neve di J.A. Bayona è diventato già uno dei film non in lingua inglese più visti su Netflix.

La pellicola è finita nella classifica dei 10 film più visti sulla piattaforma in tempi record (11 giorni), arrivando a quota 51 milioni di visualizzazioni e posizionandosi al decimo posto tra i titoli più popolari nei primi 90 giorni di debutto. Nel corso dei prossimi 80 giorni si può dire senza ombra di dubbio che la pellicola non avrà molti problemi a scalare la classifica.

Ad oggi il titolo in lingua non inglese più popolare è il norvegese Troll, seguito da Nowhere (Spagna) e da Il buco (Spagna).

Ecco la classifica completa:

