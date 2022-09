Solo: A Star Wars Story, Tom Hanks parla del cammeo mancato

Durante un’intervista per il podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused, Tom Hanks ha svelato di esser stato vicinissimo a interpretare un Assaltatore in Solo: A Star Wars Story.

Ecco le parole dell’attore:

Lo avrei fatto, ma non sono riuscito a far quadrare tutto e ad arrivare in tempo. Se si facesse un sondaggio, tutte le persone più famose hanno indossato un costume da Assaltatore. Credo che anche [Daniel] Craig e altri dirigenti dello studio l’abbiano fatto.