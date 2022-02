Vedremo molti riferimenti ai videogame di Sonic in? A quanto pare sì.

Parlando con IGN durante l’evento virtuale Fan Fest il regista Jeff Fowler ha scherzato sulla grande quantità di easter egg e riferimenti alla saga videoludica che saranno presenti nel suo lungometraggio:

Ci sono tutte le tipologie di easter egg. Una di queste era nel trailer, ovviamente, il biplano. Si tratta di un’immagine così iconica di Sonic 2. Mentre stavamo per mettere su carta la trama del film ci siamo tutti eccitati all’idea di inserire quelle fantastiche immagini di cui i fan saranno entusiasti quando vedranno sul grande schermo, creeranno una visione cinematografica delle cose che hanno adorato di Sonic 1 e 2. È un grande problema avere così tanti easter egg da poter incorporare, questo film è pieno zeppo. Non posso nemmeno iniziare ad elencarli perché ci sono così tante cose che entusiasmeranno i fan.

Potete vedere inoltre un nuovo poster qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale dell’atteso secondo capitolo di Sonic:

Sonic è pronto per avere maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa da solo mentre vanno in vacanza. Ma non appena se ne vanno, torna Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, in cerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere intere civiltà. Sonic si affiancherà a Tails, e insieme partiranno per un viaggio alla ricerca dello smeraldo, prima che finisca nelle mani sbagliate.