Il sequel diarriverà al cinema l’: del film abbiamo visto solamente alcuni scatti dal set, ma oggi grazie a un possibile errore scopriamo invece la trama della pellicola.

Rocks the Squirrel su Twitter ha infatti scoperto che sul sito dell’U.S. Copyright Office per la registrazione dei diritti d’autore è comparsa la sinossi della pellicola, che vi riportiamo qui di seguito:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per essere più libero dopo che Tom e Maddie acconsentono a lasciarlo solo a casa mentre vanno in vacanza. Subito dopo la loro partenza, ritorna il Dr. Robotnik, questa volta in compagnia di Knuckles, in cerca di uno smeraldo capace di costruire e distruggere civiltà intere. Sonic fa squadra con una vecchia conoscenza, Tails, con cui si imbarca in un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Qualche settimana fa, sono trapelate dal set alcune foto e un video che ci mostravano non solo James Marsden e Tika Sumpter di ritorno nei panni di Tom e Maddie, ma anche Sonic in compagnia dei due nuovi ingressi nel cast: Tails (già avvistato nei titoli di coda del primo film) e Knuckles! Potete ammirarle tutte in questo articolo.

Ben Schwartz (che doppia Sonic nella versione originale del film) ha potuto parlare tempo fa del progetto spiegando di aver già letto lo script, una sceneggiatura che, senza tanti giri di parole, ha definito come “fantastica”.

Il sequel di Sonic – Il Film sarà prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac, mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi.

Questa la sinossi ufficiale del primo film:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

Cosa ne pensate e quanto attendete questo nuovo film dedicato alla popolare mascotte SEGA? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!

Fonte: SR