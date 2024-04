In una recente intervista per Paste Magazine, il produttore di Sonic, Toby Asher, ha parlato di tutta l’espansione dell’universo del riccio blu a livello cinematografico, stuzzicando i fan preannunciando un grande evento crossover, in stile Avengers, per il futuro del franchise.

Ecco quanto ha dichiarato nel dettaglio:

Siamo davvero emozionati all’idea di espandere le storie dei nostri personaggi nel mondo della televisione, che come piattaforma permette al meglio di studiare e dare spazio ad ognuno di loro. Sappiamo bene che con l’arrivo di Shadow in Sonic 3 e molti altri eventi in programma, il franchise si muove sempre più verso un evento cross-over in stile Avengers in quanto a portata. Ci saranno queste storie corali colossali ed emozionanti con tanti personaggi al loro interno e in questo senso la televisione ci permetterà di avere il tempo di focalizzarci su personaggi secondari, dargli profondità e costruirli in maniera credibile.

Sonic 3 arriverà nei cinema statunitensi il 20 dicembre 2024.

