Sony e Apollo Global Management hanno formalizzato al consiglio di amministrazione speciale di Paramount Global l’offerta di acquisizione dell’intera compagnia per 26 miliardi di dollari in contanti. L’offerta arriva a poche ore dalla fine della finestra esclusiva di trattative del comitato con Skydance Media di David Ellison e RedBird Capital, e ha fatto schizzare del 13% le azioni del gruppo.

La settimana scorsa Skydance ha fatto la sua proposta definitiva per un’operazione che prevede l’acquisizione di National Amusements (la compagnia della famiglia Redstone che controlla Paramount) e la successiva fusione di Skydance con Paramount. Shari Redstone preferirebbe l’accordo con Ellison, mentre sembra che gli azionisti (la maggior parte detentori di azioni di Classe B, quindi con un potere inferiore) preferiscano l’offerta di Apollo, che è senza dubbio più sostanziosa. Tuttavia nel caso prevalesse Apollo, potrebbero esserci non poche complicazioni dovute all’impossibilità di far cadere un network broadcast e d’informazione come CBS nelle mani di una compagnia giapponese come Sony. Inoltre il regolatore potrebbe non apprezzare l’ennesimo passo verso il consolidamento degli studios che vedrebbe ridurre due grandi studios americani in uno solo, pochi anni dopo la “scomparsa” di 20th Century Fox dentro Disney. L’accordo prevede infatti che Sony Pictures Entertainment e Paramount Global si fondano in un’unica compagnia.

Le dimissioni del CEO Bob Bakish avvenute lunedì dovrebbero comunque imprimere un’accelerata all’intero processo, quindi è possibile che già nei prossimi giorni arrivi una risposta definitiva del board a una delle due offerte.

Fonte: Variety

