Sony e Columbia Pictures aprono un parco acquatico a tema in Thailandia

Il prossimo ottobre, Sony Pictures Entertainment e Amazon Falls apriranno in Thailandia un parco acquatico a tema, interamente dedicato ai film della Sony e della Columbia Pictures, che sarà inoltre il primo parco a tema cinematografico interamente del marchio Columbia. L’attrazione, dal nome Columbia Pictures’ Aquaverse, è collocata a 20 minuti a sud di Pattaya, nella zona di Bangsaray, dove si trovano località balneari a 5 stelle, ristoranti di pesce e attrazioni turistiche.

Le attrazioni di questo parco si basano su diversi film popolari della società come Ghostbusters, Jumanji, Bad Boys, Zombieland, Emoji, Surfs Up e Hotel Transylvania. Secondo il comunicato stampa, nuove attrazioni continueranno ad essere aperte in futuro. Disponibile anche una Mega Wave Pool che ospiterà proiezioni di film, eventi musicali dal vivo e spettacoli, con schermi a LED circondati da sistemi audio Dolby DTS.

Jeffrey Godsick, vicepresidente delle partnership globali e del brand management della Sony Pictures Entertainment, dichiara:

Siamo lieti di collaborare con Liakat Dhanji e Amazon Falls per il lancio del primo parco acquatico e tematico di Sony Pictures e siamo ispirati dalla sua visione di creare una meta di intrattenimento coinvolgente per la Thailandia. Columbia Pictures’ Aquaverse è il prossimo passo della più ampia strategia globale di Sony Pictures per la crescita e l’espansione dell’intrattenimento basato sulle location, utilizzando i suoi marchi cinematografici e televisivi conosciuti in tutto il mondo. Stiamo creando opportunità per tutto il pubblico del mondo di immergersi ancora di più nelle nostre storie attraverso parchi acquatici, mostre itineranti e attrazioni dei parchi a tema.

Liakat Dhanji, CEO e Presidente di Amazon Falls Co. Ltd., proprietari e gestori del parco, aggiunge:

L’ampiezza dei contenuti globali, la tecnologia e la leadership dei talenti di Sony Pictures saranno preziose per creare un’esperienza completamente immersiva che porterà curiosità e meraviglia a un pubblico globale. L’apertura del parco rappresenta un primo passo di quella che immaginiamo essere una collaborazione più ampia che sarà pioniera del futuro di una meta di intrattenimento integrata come parte della smart city dell’ECC (Eastern Economic Corridor, una zona economica speciale di tre province della Thailandia orientale). Oltre alle nostre giostre e attrazioni uniche, non vediamo l’ora di stringere nuove collaborazioni con i migliori partner nel campo della ricettività, della tecnologia, della vendita al dettaglio e della ristorazione, mentre curiamo un’esperienza di vita senza pari che risuonerà con tutti i nostri visitatori.

FONTE: CB