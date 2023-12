La Disney ha deciso di affrontare la penuria di titoli in sala all’inizio del 2024 (dovuta al doppio sciopero che ha paralizzato Hollywood per un semestre) facendo un grande regalo a chi, durante la pandemia, aveva chiesto a gran voce che i film dei Pixar Animation Studios non saltassero l’uscita cinematografica debuttando in esclusiva in streaming su Disney+ (in primis, gli stessi autori dei film). Ecco quindi che oggi è stata annunciata l’uscita al cinema di Soul, Red e Luca, che arriveranno sul grande schermo all’inizio del 2024: le prevendite inizieranno il 2 gennaio.

Soul uscirà il 12 gennaio, Red il 9 febbraio e Luca il 22 marzo: verranno accompagnati rispettivamente dai cortometraggi Burrow, Kitbull e For the Birds.

Ricordiamo che quando Elemental è uscito al cinema, Pete Docter ha criticato la decisione della Disney di lanciare i film Pixar in esclusiva su Disney+ negli anni precedenti, attribuendo proprio a questa strategia il calo di interesse nelle famiglie verso l’esclusività della sala e quindi il calo negli incassi. Proprio Elemental è stato protagonista di un ottimo passaparola nel periodo estivo, arrivando a sfiorare i 500 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante un esordio non convincente. Sarà compito di Inside Out 2 provare a restituire la forza di un grande successo a un film Pixar, il 14 giugno, e l’uscita finalmente in sala di questi tre titoli molto apprezzati da pubblico e critica potrebbe fare un po’ da traino in questo senso.

Non abbiamo ancora notizie di un’uscita italiana, intanto ecco il trailer:

