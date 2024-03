Sound of Freedom – Il suono della libertà è basato sulla storia vera di un ex agente governativo che lotta contro il traffico di minorenni in Colombia. Il film si è rivelato un grande successo al box-office statunitense la scorsa estate, ma ha suscitato molte polemiche: per come consolida falsi miti sull’argomento e perché il suo attore protagonista, Jim Caviezel, ha appoggiato le teorie cospirative di QAnon mentre promuoveva il film in eventi dell’estrema destra. Ospite recentemente di un panel al 90s Con (via People), Mira Sorvino, membro del cast della pellicola, ha rigettato tutte le accuse, rivendicando:

Credo che il film abbia avuto un effetto a catena in tutto il mondo, facendo sì che le persone si preoccupassero [di questo tema]. E credo che questo fosse l’obiettivo finale. Non è stato una discussione, e vorrei che non fosse stato politicizzato e che non si fosse parlato di destra e sinistra, di chi ha le idee più estreme quando lo promuovono.

L’attrice poi aggiunge:

Se il film ha commosso le persone in merito all’esperienza di un bambino che viene privato dalla sua vita reale, venduto e violentato 30 volte a notte, questo è ciò che volevo emergesse. Ed è quello che è successo. Il film è ancora oggetto di controversie. E sì, in America il traffico di esseri umani in genere non è così: di solito sono gli uomini bianchi a portarti via il bambino. Di solito si tratta di qualcuno che conosci: il 53% delle vittime americane del traffico sessuale con minori deriva da traffici a conduzione famigliare e e si tratta per lo più di cittadini americani. Nel traffico di manodopera non si tratta per lo più di cittadini stranieri. Per lo più si tratta di vittime straniere. Ma l’esperienza complessiva di un bambino che viene violentato per il sesso è esattamente ciò che il film rappresenta in modo molto raffinato: la sofferenza, il pathos di quei bambini innocenti che sono lì perché gli uomini comprano il sesso e vogliono comprare bambini come oggetti sessuali.

Sound of Freedom è arrivato nelle sale italiane lo scorso 19 febbraio: trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

