In occasione del 25° anniversario di EW ha parlato con il registache è tornato a riflettere sul film del 1996 con

Il regista ha parlato nello specifico del ruolo di Bill Murray che doveva essere inizialmente molto meno presente, apparendo solo nella sequenza della partita di golf. Dopo aver scoperto che i cattivoni del film sarebbero stati interpretati da uomini ricoperti di verde, Murray chiese di essere coinvolto di più, così molte scene del film vennero riscritte appositamente:

“Murray chiese: ‘Come fate il green screen?'” ha spiegato Pytka. “Glielo dissi e gli occhi si illuminarono. Mi rispose: ‘Con Ghostbusters dovevamo guardare dei puntini su un muro’. Andò da Ivan Reitman [produttore sia di Ghostbusters che di Space Jam] e tutto a un tratto finì anche nella scena finale. Quel giorno scrivemmo una cosa improvvisata sul momento per far quadrare tutto”.

Ricordiamo che un nuovo Space Jam, diretto da Malcolm D. Lee, arriverà nelle sale americane (e su HBO Max) il 16 luglio 2021.

Nel primo film, oltre a Michael Jordan, apparivano star come Larry Bird, Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson e Muggsy Bogues. Non vinse un Oscar come avrebbe voluto Elon Musk, ma un Grammy per la canzone originale “I Believe I Can Fly”.