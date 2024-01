Netflix ha diffuso oggi il trailer di Spaceman, il nuovo film di fantascienza con Adam Sandler in arrivo in streaming dal 1 marzo.

Si tratta dell’adattamento di Il cosmonauta, il romanzo fantascientifico di Jaroslav Kalfar, per la regia di Johan Renck, regista della serie televisiva Chernobyl, su una sceneggiatura di Colby Day. Nel cast troviamo anche Carey Mulligan e Paul Dano, ma anche Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini.

Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, a seguire in originale:

Spaceman – La trama

Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, l’astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka (Carey Mulligan), riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš (con la voce in inglese di Paul Dano) collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi.

