Spawn: il film sarà scritto dagli sceneggiatori di Joker e Captain America 4

Il film di Spawn targato Blumhouse, in sviluppo dal 2017, prende nuova linfa vitale grazie all’ingaggio di tre nuovi sceneggiatori incaricati di portare il personaggio nato dalla mente di Todd McFarlane sul grande schermo.

Si tratta di Scott Silver, sceneggiatore di Joker, di Malcolm Spellman, sceneggiatore di The Falcon and the Winter Soldier e di Captain America 4, e dell’emergente Matthew Mixom.

Jamie Foxx rimane collegato al progetto nei panni del protagonista, mentre non è ancora chiaro chi sarà il regista.

Stando a THR attorno alla cabina di regia stava orbitando McFarlane stesso, ma dopo l’entrata in gioco degli sceneggiatori in questione, trattandosi di figure di spessore, l’artista e fumettista ha ritenuto opportuno farsi da parte.

“Se abbiamo un attore di serie A, produttori di serie A, sceneggiatori di serie A, allora servono anche registi e direttori di fotografia di serie A?” ha commentato McFarlane. “La risposta è ‘certo’, perciò procediamo su questa strada“.

Al momento non è altrettanto chiaro se Jeremy Renner sarà comunque coinvolto nel progetto. Ora come ore McFarlane è alla ricerca di uno studio che distribuisca il film dopo che il budget è aumentato.