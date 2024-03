In un’intervista con People, Alan Cumming ha raccontato il curioso motivo per cui ha ottenuto il ruolo di Piers Cuthbertson-Smyth in Spice Girls – Il film, pellicola sulla celebre band uscito nel 1997.

Ecco le sue parole:

Il motivo per cui mi hanno chiesto di partecipare al film è che Geri, quando era all’università, con la sua classe è venuta a vedermi mentre interpretavo Amleto proprio un paio di giorni dopo la morte di suo padre. E, naturalmente, Amleto è un personaggio il cui padre è appena morto ed è in lutto per questo. Lei si è davvero immedesimata in me per via del mio Amleto. Ed è per questo che mi hanno chiesto di partecipare al film delle Spice Girls. Ho sempre voluto far fare una maglietta con scritto: “Ginger Spice ha visto il mio Amleto”.