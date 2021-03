Probabilmente ricorderete la Lip Sync Battle a cuipartecipò qualche anno fa. Lodell’Universo Cinematografico Marvel mise in scena una peculiare performance di Umbrella di Rihanna.

Chi si ricorda bene di quel momento è sicuramente Jacob Batalon, AKA Ned Leeds nei film di Spider-Man. Nel dietro le quinte di No Way Home l’attore è comparso con indosso una felpa in cui possiamo vedere una stampa con Holland in versione Rihanna ripresa proprio da quella divertente Lip Sync Battle.

Ecco l’immagine della felpa:

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

FONTE: ComicBook.com