In una recente intervista con Collider per la promozione diè tornato a parlare di, ora in fase di riprese e che presto avrà un titolo ufficiale.

L’attore ha spiegato di aver avuto modo di vedere una sequenza montata e di essere rimasto a bocca aperta:

Tre o quattro giorni fa ho visto il montaggio di un combattimento che stiamo girando da un mese. È sicuramente la scena di combattimento più impressionante mai vista in un cinecomic. Sono rimasto a bocca aperta. Grazie al lavoro fatto dalle controfigure, e anche in parte da noi attori, si è rivelata incredibile e non vedo l’ora che la gente la veda.

Ha poi parlato della sceneggiatura:

Sfortunatamente ho dovuto leggerla a pezzi perché con questo film stanno ancora cercando di capire alcune cose, come capita spesso per progetti colossali quanto questo. È sicuramente il cinecomic più ambizioso a cui abbia mai preso parte. È elettrizzante, divertente, emozionante, tutto ciò che vi aspettate da un film di supereroi.

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts è tornato alla regia. Amy Pascal affianca Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

