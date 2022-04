avrebbe potuto avere un ruolo di maggiore spicco in, come rivelato da uno degli sceneggiatori.

Empire ha infatti scambiato due chiacchiere con Chris McKenna, che ha parlato delle idee iniziali relative al personaggio interpretato da Tom Hardy:

Eddie Brock entra nell’UCM ma non esce mai fuori dal bar. C’erano però delle versioni in cui arrivava prima [nel film], volevamo mostrarlo alla Statua della Libertà per lo scontro finale. Abbiamo addirittura pensato di farlo restare bloccato nel Lincoln Tunnel.