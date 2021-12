C’è ancora poco di ben noto su(a cui abbiamo dedicato un articolo con una ricapitolazione), film che farà da seguito agli eventi di, ora nei cinema.

Fandomwire, nel frattempo, ha così chiesto ai due sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers se saranno coinvolti:

In questo caso non c’è bisogno dire che non ci è permesso parlarne perché davvero non lo sappiamo. Non siamo al corrente di progetti futuri in lavorazione, questo non vuol dire che non si facciano, ma semplicemente che nessuno ne ha parlato con me e Chris. Lo spero certamente. Amo Tom come Spider-Man e spero ci siano altri film in cui adorerei assolutamente essere coinvolto. A questo punto non lo sappiamo.