Spider-Man 4: Jacob Batalon esprime dei dubbi sulla partecipazione a un altro film

Spider-Man: No Way Home

In una recente intervista con Collider, Jacob Batalon ha parlato di Spider-Man: No Way Home e del futuro del franchise con il capitolo numero 4, esprimendo qualche dubbio sul suo coinvolgimento.

Parlando di No Way Home, l’attore ha ammesso:

Lo definirei un finale davvero commovente per i nostri film nonché un grande slancio per il futuro di Spider-Man, ma magari non con noi, e la trovo una cosa fantastica. Potremmo anche non farne necessariamente parte, alla fine, ma è stata un’esperienza bellissima.

Ha poi aggiunto, sottolineando di non aver saputo ancora nulla sul futuro:

La gente crede che gli attori tengano sempre dei segreti, ma lo giuro, non sappiamo nulla. […] Quello che succederà, succederà, anche perché quelle decisioni non spettano a noi, ma a chi stacca gli assegni. Siamo aperti all’idea, ma non ci stiamo sperando.

Sulla possibilità di lavorare con un altro regista:

In tutta sincerità non me lo sono proprio chiesto, anche perché stiamo andando avanti senza sperare che succeda. Non che sia una cosa brutta, semplicemente non ci aspettiamo un altro film, ognuno di noi sta pensando ai propri progetti, poi si vedrà.

Cosa ne pensate sulle parole di Batalon su Spider-Man 4?