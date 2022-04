Fin da quando, nel 2002,è arrivato sul grande schermo col primo film diretto dae interpretato da Tobey Maguire, la storia cinematografica dell’Arrampicamuri, malgrado l’ingente giro di affari che ha generato con una certa costanza, ha comunque avuto un che di travagliato.

Lo Spider-Man 4 del regista di La casa non è mai stato girato perché, dopo il terzo episodio, la Sony aveva deciso di rilanciare il personaggio con la run di The Amazing Spider-Man che, a sua volta, si è bruscamente interrotta dopo il botteghino molto ricco, ma non tanto da coprire le spese del budget e della promozione, raccolto dalla seconda pellicola interpretata da Andrew Garfield. Il tutto senza considerare il quasi divorzio fra i Marvel Studios e la Sony per la gestione del Peter Parker di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe.

Come noto, tutto è stato poi risolto con l’apparizione di Tobey Maguire e del poc’anzi citato Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home.

Ora che il multiverso della Marvel è finalmente fra noi, tema, questo, che verrà affrontato anche nel secondo Doctor Strange diretto proprio da Sam Raimi, in molti sono tornati a ipotizzare che, prima o poi, potremmo rivedere sul grande schermo gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Durante un’intervista con MoviePilot, Sam Raimi si è ritrovato a rispondere proprio a una domanda inerente alla possibilità di tornare dietro alla macchina da presa di uno Spider-Man 4.

Il regista si è detto del tutto disponibile alla cosa:

Non pensavo che fosse possibile, ma dopo essere tornato in azione col multiverso, ho realizzato che è tutto possibile, quindi sarei del tutto disposto a farlo.

