Tolta la sostanziale certezza che il film si farà, sul fatto che per Tom Holland sarà importante non ripetere cose già fatte o viste e i consigli di Jon Watts a chi erediterà il suo testimone alla regia della pellicola (ECCO I DETTAGLI), non sappiamo praticamente nulla su Spider-Man 4.

Parlando con Deadline, il CEO di Sony Pictures Tom Rothman promette, però, qualcosa “di grosso”:

Lasciami dire che quando arriverà l’ultimo dei film dello Spider-Verse con Phil Lord e Chris Miller sarà un evento significativo e importantissimo, così come il prossimo film di Spider-Man con Tom Holland.

Resta ora da scoprire cosa intenda il CEO con la sua dichiarazione.

FONTE: Deadline

