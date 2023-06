Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nel corso di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales si imbatte in Hobie Brown anche noto come Spider-Punk, in lingua originale doppiato da Daniel Kaluuya.

Durante un’intervista con Variety uno dei tre registi, Justin Thompson, ha sottolineato l’importanza del personaggio in rapporto a Miles.

“La Spider Society era questa cosa enorme che Miles si era costruito nella mente” ha raccontato il regista. “Ma oltre a essere un vero fico, Spider-Punk serve a ricordare a Miles una cosa molto importante: ‘Non porre tutto il tuo valore e tutta la tue fede in questa roba. Non cedere a tutte queste persone e alle loro regole’. Anche visivamente è un anarchico, perché non aderisce a un solo stile“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

