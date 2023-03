Spider-Man: Across the Spider-Verse, Karan Soni darà la voce a Spider-Man India

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Ancora un ingresso vocale nel cast di Spider-Man: Across the Spider-Verse, l’attesissimo film d’animazione.

Come riportato da One Take News e come confermato da THR, Karan Soni (attore di Deadpool) è stato scelto per prestare la voce a Pavitr Prabhakar, anche noto come Spider-Man India.

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

