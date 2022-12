Spider-Man: Across the Spider-Verse, i produttori: “Abbiamo fatto innervosire un po’ di persone”

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Wrap ha scambiato due chiacchiere con i produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo in uscita a giugno del 2023 e che verrà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

“C’è tanta pressione dietro questi film perché vuoi che raccontino una storia coinvolgente e un viaggio emozionante” ha commentato Chris Miller. “E poi vuoi che siano tutto ciò che la gente spera e al contempo hai bisogno che siano qualcosa che la gente neanche sapeva di volere“.

“Le cose che stiamo facendo in questo nuovo film sullo Spider-Verse escono di nuovo fuori dagli schemi” ha aggiunto. “Ma tutti sono emozionati a riguardo e non solo terrorizzati“.

“È decisamente più folle” ha aggiunto Phil Lord. “Abbiamo sicuramente fatto innervosite un po’ di persone. Mi sa che abbiamo svolto il nostro lavoro“.

Ecco anche una nuova immagine:

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

