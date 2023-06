Spider-Man: Across the Spider-Verse

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I registi Kemp Powers, Joaquim Dos Santos e Justin K Thompson hanno parlato con Variety di Spider-Man: Across the Spider-Verse, e nello specifico del cammeo di un celebre attore.

Nel film fa infatti un’apparizione a sorpresa Donald Glover nella versione live-action di Prowler.

“L’abbiamo girata in teatro di posa a New York” ha spiegato Powers. “Chris Miller ha preso un aereo per esserci di persona, io e Phil Lord eravamo in video conferenza a dare indicazioni“.

Ha poi aggiunto: “L’abbiamo aggiunto all’ultimo secondo. Non lo aveva visto neanche il pubblico delle anteprime, dove c’era solamente un cartonato una specie di sagoma di Donald Glover“.

“Sapevamo che avrebbe lasciato il segno” ha spiegato Dos Santos. “Perché solo quell’idea ha fatto esaltare le persone, è lì che abbiamo capito quanto fosse significativo“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

