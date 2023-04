Spider-Man: Across the Spider-Verse

Ha fatto parecchio rumore il nuovo trailer Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo dei due sequel del fortunato film d’animazione vincitore del premio Oscar e prodotto da Phil Lord e Chris Miller Spider-Man: un nuovo universo, in arrivo il 1 giugno.

Come riportato in esclusiva da Deadline, il trailer ha battuto alcuni record, diventando il trailer più visto del Ragno-verso nonché il secondo trailer più visto per un film Marvel recente in 24 ore e il trailer più visto per un film di supereroi estivo.

In 24 ore il trailer ha raggiunto 148,6 milioni di visualizzazioni, battendo uscite “estive” come Guardiani della Galassia 3 (116,8 milioni) e The Flash (81,6 milioni).

Lo sguardo al film d’animazione ha battuto inoltre i “secondi trailer” di Doctor Strange 2 (121,6 milioni), Thor 4 (98,1 milioni), Black Panther 2 (84,8) e Ant-Man 3 (83,8).

Miles Morales e Gwen Stacy tornano nel film diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024.

