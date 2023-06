Spider-Man: Across the Spider-Verse

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Issa Rae ha parlato con Comicbook del personaggio che ha doppiato in Spider-Man: Across the Spider-Verse, Jessica Drew.

Il personaggio è in attesa di un bambino nella pellicola, un aspetto preso direttamente dai fumetti.

“Sono così felice che i registi abbiano scelto di usare le loro conoscenze nerd della mitologia di Spider-Man per mostrare Jessica Drew incinta, che spacca i culi mentre sfreccia in moto” ha commentato l’attrice. “Le moto mi terrorizzano, per la cronaca. Credo che la sua storia sia così speciale. E poi è l’unica Spider-Persona a non indossare una maschera, è in giro a salvare il mondo a volto scoperto perché non ha nulla da nascondere“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

Classifiche consigliate