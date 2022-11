Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco le Nike Air Jordan ispirate al film

Dalla prossima estate saranno disponibili sul mercato delle Nike Air Jordan 1 ispirate a Spider-Man: Across the Spider-Verse, attesissimo film animato targato Soni in uscita il prossimo giugno (la prima parte).

Il modello è lo stesso indossato da Miles Morales nel primo film (Spider-Man: Un nuovo universo) ma con la ragnatela che parte dal centro del logo Nike.

Potete vedere le calzature qua sotto:

Spider-Man: Across the Spider-Verse x Air Jordan 1 High OG releasing Summer 2023. 🕷️🕸️👀 pic.twitter.com/4oFHeLq3dX — zSneakerHeadz (@zSneakerHeadz) October 25, 2022

Il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sarebbe dovuto uscire quest’anno, il 7 ottobre, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta arrivare l’anno prossimo, ma qualche mese fa lo studio ha annunciato che il primo uscirà invece il 2 giugno 2023, il secondo il 29 marzo 2024.

