Spider-Man: Across the Spider-Verse, i produttori parlano della storia fra Miles Morales e Gwen

Dal nuovo numero di Empire continuano ad arrivare degli aggiornamenti su Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo in arrivo tra un anno nei cinema grazie a Sony.

I produttori dell’attesissimo progetto, Phil Lord e Chris Miller, hanno parlato dell’evoluzione della storia di Miles Morales e Gwen Stacy. In riferimento al primo, Chris Miller dice:

Miles sta attraversando diverse fasi della sua vita. Ora prova una certa fiducia, sta cominciando a comprendere quale sia il suo spazio al mondo e comincia a sentirsi pronto per la nuova sfida. Vuole abbandonare il nido. Deve capire bene chi sia e chi e cosa sia importante per la sua vita. Sono delle domande belle toste da farti quando sei adolescente e qua vengono fatte in un contesto enorme, multidimensionale e supereroistico.

Poi su Gwen Stacy e le possibili implicazioni romantiche della sua amicizia con Miles aggiungono:

Miller: Anche Spider-Wen sta sicuramente affrontando un viaggio di carattere personale. Il film comincia proprio nel mondo di Gwen dove lei sta affrontando davvero svariate cose. C’è davvero tanto del suo mondo in questo film. Lord: C’è una certa tensione per le implicazioni romantiche della storia fra lei e Miles nonostante il reciproco desiderio di voler evitare di mettere a rischio la loro amicizia. È una situazione molto interessante quella in cui si trovano questi personaggi specie alla luce della loro giovane età.

Il primo dei due sequel di Spider-Man: Un nuovo universo sarebbe dovuto uscire quest’anno, il 7 ottobre, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe dovuta arrivare l’anno prossimo, ma qualche mese fa lo studio ha annunciato che il primo uscirà invece il 2 giugno 2023, il secondo il 29 marzo 2024.

FONTE: Empire via The Direct