Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il conceptual artist Aymeric Kevin ha diffuso in rete alcuni concept realizzati per Spider-Man: Across the Spider-Verse, film animato targato Sony.

Nei concept vediamo una versione scartata di Terra 42 in cui Spider-Man non esiste e il mondo è dominato dai Sinistri 6.

Potete vedere i concept qua sotto:

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno, in home video arriverà a settembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Instagram

