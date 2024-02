Tra videogiochi e film d’animazione campioni di incassi e premiati dalla critica, il successo di Miles Morales come Spider-Man è oramai consacrato e, nell’attesa del terzo capitolo della trilogia animata (Spider-Man: beyond the Spider-Verse), i fan si chiedono quando sarà il momento per il personaggio di approdare anche nel mondo live-action.

Amy Pascal ne ha parlato con Variety, ieri sera, agli l’Oscar Nominees Luncheon, la cena di gala alla quale ogni anno partecipano i candidati agli Academy Awards:

Un giorno. Ma non prima di altri due film. Un giorno, si vedrà. Per ora amiamo dedicarci ai nostri film d’animazione.

Phil Lord, co-sceneggiatore e produttore della trilogia dello Spider-Verse, ha concordato con Pascal dicendo: “Ha ragione, è lei il capo“.

Dall’account twitter di Chris Miller è arrivato però qualche dettaglio in più su quali fossero i due film nominati da Pascal che hanno la precedenza sul live-action di Morales

Per chiarire, quando (Amy) dice di voler aspettare altri due film, intende Beyond the Spider-Verse e il prossimo film live-action con lo Spider-Man di Tom Holland.

L’hype per lo Spider-Verse e per il momento in cui vedremo Miles Morales anche in un film live action è condiviso anche dal cast di Madame Web: in una recente intervista con ComicBook, infatti, Celeste O’Connor (Mattie Franklin) e Isabela Merced (Anya Corazon) hanno parlato con entusiasmo di un possibile cross-over.

“Vorrei tanto condividere lo schermo con Miles Morales. Penso che lui e Maddie possano essere grandi amici” ha dichiarato O’Connor, mentre Merced ha concluso dicendo: “Credo che tutti noi vogliamo vedere Miles Morales in live-action”.

