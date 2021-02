Dopo lo scherzo di Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya con i tre finti titoli è arrivata la conferma del nuovo titolo del terzo film dell’Uomo Ragno, Spider-Man: No Way Home.

Insomma, ovviamente non Spider-Man: Phone Home, né Spider-Man: Home-Wrecker né tantomeno Spider-Man: Home Slice.

Ecco il tweet accompagnato da un divertente video con il reveal del titolo e la conferma della data di uscita, al cinema, prevista per il prossimo Natale.

Nel video Tom Holland esce dall’ufficio del regista Jon Watts, dicendo a Batalon e Zendaya: “Ci hanno dato dei nomi falsi”. “Di nuovo,” esclama la ragazza. “Non mi stupisco,” risponde Batalon. “Non capisco perché continuano a farlo,” dice Holland. “Ah, non lo capisci?” gli risponde l’amico. “Mi sembra ovvio, il fatto è che ti fai sfuggire le cose!” “Ma come? Io non spoilero le cose! Ditemi una cosa che ho spoilerato!” si lamenta Holland. La risposta è semplice: il titolo del film precedente!

Sullo sfondo del video compare una lavagna con un mucchio di ipotesi di titoli (alcuni esilaranti, con delle note: “ Homescooled – zia May dice no” “ Far From Home – l’abbiamo già fatto!” “ Home alone – problemi di copyright”), e il titolo finale. Sotto, trovate anche l’immagine completa della lavagna!

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Questo il logotitolo ufficiale:

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Cosa ne pensate di Spider-Man: No Way Home, il titolo scelto per il terzo lungometraggio dedicato alle avventure del celebre personaggio della Marvel? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!

