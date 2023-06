Durante un botta e risposta con gli spettatori dopo una proiezione di Spider-Man: Across the Spider-Verse organizzata da Collider, il co-regista Joaquim Dos Santos ha risposto a una domanda sulla presenza ridotta di Spider-Ham.

“Bella domanda” ha ribattuto il regista. “Faceva parte di una serie di scene che abbiamo tagliato molto presto per questioni di tempo. Ma sapevamo che parte della gioia su Gwen che riunisce il gruppo era legata all’idea di vedere di più quei personaggi nel prossimo“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film

