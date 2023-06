Spider-Man: Across the Spider-Verse

Come da prassi, durante il podcast Fat Man Beyond, Kevin Smith ha detto la sua su Spider-Man: Across the Spider-Verse, il film d’animazione ora nelle sale italiane.

“Ho visto questo film una volta e mezza, l’ho adorato così tanto” ha spiegato Smith. “Mi ha fatto pensare: ‘Ora siamo tutti nerd’ visto che 10-15 anni fa, solamente tu e io saremmo riusciti a capire questo film. Questo film è fatto benissimo. […] Hanno allenato lo spettatore standard a capire il linguaggio, un linguaggio segreto che solo noi nerd abbiamo sempre usato“.

Ha poi aggiunto: “Oggi si può realizzare un film sul Multiverso e con un’ondata di Spider-Man diversi e la gente lo capisce […] Ho pensato a una frase di Gli incredibili, a quando Sindrome dice: ‘Quando tutti saranno super, nessuno lo sarà più’. Oggi vale la frase ‘quando tutti saranno nerd, nessuno lo sarà più’“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

