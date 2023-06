Spider-Man: Across the Spider-Verse

Ospiti al podcast Crew Call with Anthony D’Alessandro i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno anticipato che in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sequel di Across the Spider-Verse, saranno presenti altre versioni di Gwen Stacy.

“È scritto su carta”, hanno confermato Lord e Miller, continuando: “Penso che queste cose evolvano man mano che si va avanti”.

“Ce n’è una di cui sono particolarmente entusiasta”, ha poi rivelato Lord, seguito da Miller: “Sì, conosco esattamente quello di cui stai parlando. Sai quello a cui sto pensando, che è basato su… Non dirò niente. Non dirò niente”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film

