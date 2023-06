Durante una recente intervista con Collider, uno dei co-registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Joaquim Dos Santos, ha parlato della lavorazione al terzo film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in arrivo a marzo 2024.

“Caos. Siamo nel caos, un po’ come per questo film” ha commentato il regista. “Si potrebbe pensare che oramai con questi film abbiamo capito la formula, che abbiamo stabilito un sistema, ma il punto è che con questi film cerchiamo di infrangere le regole ogni volta. Perciò al momento siamo impegnati a infrangere le regole del terzo“.

Ha poi aggiunto: “Per quanto colossali questi film possano diventare, quello che ci preme è raccontare il viaggio di Miles, della sua famiglia e il rapporto con i suoi amici“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito il 1 giugno 2023, mentre la seconda parte Spider-Man: Beyond the Spider-Verse il 29 marzo 2024. Trovate tutti i dettagli nella scheda del film.

