Phil Lord, produttore di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ha parlato del film in lavorazione in occasione dei Golden Globe 2024.

Stando a Lord, la pellicola d’animazione appagherà la sete dei fan.

“Sarà una conclusione molto soddisfacente” ha detto ai microfoni di Deadline. “Affronterà con molta più profondità emotiva i rapporti tra Miles, Gwen, Peter B. e i genitori di Miles“.

Del progetto si è parlato anche in occasione di un’intervista di Comicbook con Jake Johnson, la voce di Peter B Parker.

L’attore ha parlato della possibilità di interpretare anche una versione live action del personaggio, ma ha ammesso di non trovare l’idea troppo allettante, specialmente se ci fossero altri sceneggiatori e registi coinvolti.

Lo farebbe, però, a una sola condizione:

Adoro già così com’è, l’animazione è pazzesca. Ma credo che tutto dipenderebbe da Phil Lord e Chris Miller. Se mi mandassero un messaggio e dicessero: “Crediamo di avere un’idea fichissima e vorremmo che accettassi”, allora lo farei.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse doveva arriverà il 29 marzo 2024, ma è stato rimosso dal calendario della Sony. Trovate tutti i dettagli sul secondo capitolo, Across the Spider-Verse nella scheda del film.

