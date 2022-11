Spider-Man: trapelano indiscrezioni sul nuovo contratto di Tom Holland

Ricorderete che, quando Spider-Man: No Way Home stava per uscire nei cinema, la produttrice Amy Pascal aveva rivelato che la Sony e i Marvel Studios avevano già trovato una quadra per restare partner e dare vita a una nuova Trilogia di Spider-Man, una notizia che aveva spiazzato anche lo stesso Tom Holland che aveva commentato il tutto con una certa discrezione.

Qualche giorno dopo la produttrice aveva cercato di mettere la proverbiale pezza (ECCO I DETTAGLI) e, per un po’, della cosa non si è più parlato.

A luglio, Jeff Sneider nella sua newsletter The Ankler, spiegava che Tom Holland e la Sony erano ancora al lavoro sul sul rinnovo del contratto relativo a Spider-Man. E, ora, è sempre il solitamente attendibile Jeff Sneider a diffondere un – potenziale – nuovo scoop. Secondo lo scooper, Tom Holland avrebbe firmato un contratto che prevede la partecipazione a una nuova Trilogia di Spider-Man e altre tre apparizioni dell’iconico personaggi in altri progetti (non è chiaro se appartenenti al Marvel Cinematic Universe o allo Spider-Man Universe della Sony).

Chiaramente, ora come ora, si tratta di una voce ancora priva di conferma. Considerato che giusto qualche settimana fa, Sneider aveva anticipato la notizia, poi confermata ufficialmente una quindicina di giorni dopo, del coinvolgimento di Harrison Ford nei film della Marvel, minitoreremo la faccenda con estrema attenzione.

FONTE: Jeff Sneider via YouTube