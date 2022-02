Spider-Man: No Way Home

Nel corso di una recente intervista con Comicbook , Scott Edelstein della società di effetti visivi Digital Domain ha svelato alcune curiosità sulla lavorazione di

Oltre a rivelare che il costume di Tom Holland è stato sostituito in digitale per metà film per cambiamenti alla trama, il supervisore ha raccontato altre curiosità che vi proponiamo a seguire:

Solo la squadra di Digital Domain ha lavorato a 13,1 milioni di fotogrammi per un totale di 520 inquadrature . In totale per quelle 520 inquadrature sono stati necessari 400 terabyte di spazio e 33 milioni di ore per l’esportazione;

per un totale di . In totale per quelle 520 inquadrature sono stati necessari di spazio e per l’esportazione; La consegna è avvenuta a metà dicembre : “Eravamo vicinissimi. Se un film non esce in 3D, possiamo aspettare davvero l’ultimo secondo per la consegna al giorno d’occhio grazie al digitale“;

: “Eravamo vicinissimi. Se un film non esce in 3D, possiamo aspettare davvero l’ultimo secondo per la consegna al giorno d’occhio grazie al digitale“; L’uscita del film non ha segnato la fine della lavorazione: “A volte anche dopo che il film arriva negli Stati Uniti vogliono aggiungere inquadrature o comunque altri dettagli per l’home video, i dietro le quinte e così via. Mi sa che ci abbiamo lavorato fino a metà gennaio, e il film è uscito a dicembre“;

Per realizzare Sandman è servita la consulenza di uno degli artisti che lavorò al terzo Spider-Man di Sam Raimi nonostante la tecnologia abbia fatto molti passi in avanti: “Ci sono voluti mesi e mesi per curare tutti i dettagli“; a volte il riferimento sul set (vista l’assenza dell’attore) era proprio il regista Jon Watts , mentre poi in teatro di posa un attore ha dato movimento al personaggio attraverso il motion capture. Thomas Hayden Church ha poi prestato esclusivamente la sua voce durante le sessioni di doppiaggio;

è servita la consulenza di uno degli artisti che lavorò al terzo di Sam Raimi nonostante la tecnologia abbia fatto molti passi in avanti: “Ci sono voluti mesi e mesi per curare tutti i dettagli“; a volte il riferimento sul set (vista l’assenza dell’attore) era proprio il regista , mentre poi in teatro di posa un attore ha dato movimento al personaggio attraverso il motion capture. ha poi prestato esclusivamente la sua voce durante le sessioni di doppiaggio; Per la scena ambientata sul ponte con Doc Ock, i Marvel Studios hanno utilizzato delle riprese aeree di New York, ma alla fine – pezzo dopo pezzo – un grossa porzione della città è stata ricostruita interamente in digitale.

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dirlo nello spazio dei commenti qua sotto in calce all’articolo! Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!