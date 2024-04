Durante un’intervista con Screen Rant, Dane DeHaan, interprete di Harry Osborn The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, è tornato a parlare tra le altre cose della possibilità di rivestire i panni del personaggio.

Ha innanzitutto parlato delle domande costanti arrivategli prima dell’uscita di Spider-Man: No Way Home.

“Non ho idea di cosa stesse succedendo” ha raccontato. “La gente continuava a chiedermi se ci fossi anche io nel film, ma io dicevo: ‘Ma di che cazz* state parlando?’“.

Ha poi aggiunto sulla possibilità di tornare:

Beh, mai dire mai, ma io e i produttori di Spider-Man non abbiamo contatti da qualcosa come dieci anni, perciò sarei sotto shock se ricevessi una telefonata. Comunque, amo interpretare i personaggi dei fumetti, i supereroi. Sarei davvero interessato a tornare in quel mondo in qualche modo, ma se si trattasse di Spider-Man sarei sconvolto perché, ripeto, non ricevo telefonate, email e messaggi da quelle persone da dieci anni.