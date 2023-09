Spider-Man: No Way Home

Il conceptual artist Phil Saunders ha diffuso su Facebook dei concept art realizzati per Spider-Man: No Way Home, il cinecomic con Tom Holland arrivato nelle sale nel 2021.

Nei concept in questione possiamo vedere una versione alternativa della triste morte di zia May.

Li trovate qua sotto:

