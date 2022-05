Nel lungo pezzo che Variety ha dedicato al ventennale dic’è anche un intervento di Elizabeth Banks, l’attrice che, nella trilogia diretta da Sam Raimi, ha vestito i panni di Betty Brant.

Nell’approfondimento, Elizabeth Banks ricorda la particolare “tortura alimentare” fatta ai danni di Tobey Maguire che, chiaramente, doveva al tempo rispettare una rigida dieta per vestire i panni dell’iconico Arrampicamuri.

Tobey seguiva una rigidissima dieta. Era vegano o qualcosa del genere prima che si trattasse di questa grande scelta di vita. Penso che stesse cercando di stare più in forma possibile. Ed ecco che, un giorno, portano sul set l’asporto da In-N-Out Burger.

Per una qualche ragione, Elizabeth Banks era finita a consumare il suo pasto sul set seduta alla scrivania di Betty Brant:

Abbiamo iniziato a provare la scena e stavo ancora mangiando il mio hamburger. Tobey era alquanto offeso e così io gli dico “Me ne starò qua a davanti a te a mangiare questo hamburger che tu, per svariate ragioni, non puoi mangiare!”. Chiaramente era uno scherzo: ci prendevamo in giro a vicenda.

L’attrice ricorda anche di quando si sottopose al privino per Mary Jane venendo giudicata troppo vecchia per la parte nonostante avesse gli stessi anni di Tobey Maguire. Un argomenti che aveva già trattato anni fa come potete leggere in questo nostro articolo.

