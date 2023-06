Spider-Man: Across the Spider-Verse

I mondi degli Spider-Man animati e live action si incontreranno mai? In Spider-Man: Across the Spider-Verse vediamo un primo tentativo di fusione, grazie ad alcuni cameo molto particolari in live action, ma in un profilo dell’Hollywood Reporter su Tom Holland la produttrice Amy Pascal si affretta a specificare che in realtà si tratta di aree molto distinte:

Sono mondi completamente separati. Ma non si sa mai. Non direi mai “no” a prescindere. Ma dobbiamo ancora fare molti film su Miles Morales, e altrettanti su Peter Parker. Sono una produttrice cinematografica, ovviamente voglio continuare a lavorare al franchise con Tom Holland.

In un’intervista con Variety, intanto, Pascal ricorda il terrore che provava durante la premiere del primo Spider-Man, nel 2002. All’epoca era a capo della Sony, ed era agitatissima:

Passai il tempo a piangere nel bagno delle signore dalla paura che avevo (di un eventuale insuccesso). Ero terrorizzata. Come facevo a sapere se avrebbe avuto successo? Non si può mai sapere! [Le paure si sono dissipate il giorno di uscita del film], uno dei più bei giorni della mia vita.

Vi ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse è ora al cinema. Trovate tutte le informazioni nella scheda.

