La Mezco Toys ha svelato il design di una nuova action figure da collezione della linea One:12 Collective di Green Goblin, iconico villain della saga di

La figure in questione ci mostra il design originale del personaggio. Ricordiamo che Green Goblin è apparso recentemente al cinema in Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Trovate le immagini della figure qua sotto:

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questa nuova figure ispirata al villain dell’Uomo Ragno? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: ComicBook.com