Durante una lunga intervista con THR, Jacob Batalon ha parlato dei momenti migliori sul set di Spider-Man citando anche, ovviamente, No Way Home.

“Oddio ce ne sono così tanti” ha spiegato. “Durante le riprese di Spider-Man: Far From Home in Europa, abbiamo trascorso così tanti giorni meravigliosi a Londra e a Praga“.

Ha poi aggiunto:

Uno dei memorabili, anche se non eravamo sul set, è stato quando Andrew [Garfield] e Tobey [Maguire] sono arrivati alla prima lettura del copione. Sentirli parlare per la prima volta è stato sconvolgente, vederli collaborare con Tom [Holland] per dare vita ai loro tre Spider-Men è stato meraviglioso. […] Ricordo il giorno che abbiamo posato per i servizi fotografici e loro hanno ricreato il meme indossando i tre costumi di Spider-Man, è stato molto surreale.

Il giorno più triste, invece, è stato un altro:

I giorni più tristi sono stati gli ultimi due. Era la scena in cui ci abbracciamo, e Peter spiega [a Ned e MJ] che si dimenticheranno di lui. È stato il nostro ultimo o penultimo giorno, ed è stato così triste, cazz*o. Triste e bello al tempo stesso, ho pianto così tanto.

L’arrivo del Peter Parker di Tobey Maguire nella scena con Ned e Zendaya ha scatenato fragorosi applausi in sala: era stato previsto?

No, è stata semplicemente calzante la tensione del momento. In effetti è sembrata una rimpatriata di proporzioni folli, ma quella scena non doveva essere ambientata a casa della nonna di Ned. Doveva essere questa folle scena da supereroi e non una cosa casalinga, ma alla fine il risultato è stato fantastico.

L’attore ha chiuso il discorso parlando di Spider-Man 4, spiegando che al momento non sa ancora nulla di ufficiale in proposito.

