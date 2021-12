La vigilia di Natale è sempre un giorno abbastanza “moscio” al box-office americano, eppure anche venerdì 24 dicembreè riuscito a distinguersi raccogliendo ben 19.6 milioni di dollari, per un totale di 405 milioni di dollari in una settimana. Si tratta di una cifra gigantesca, anche e soprattutto in tempo di pandemia. Fuori dagli USA il film sta correndo: venerdì ha superato i 900 milioni di dollari in tutto il mondo (e questo senza essere uscito in Cina!), e il giorno di Natale supererà il miliardo, unico caso finora durante la pandemia.

Al secondo posto la vigilia troviamo Sing 2, che incassa altri 5.2 milioni di dollari e sale a 22.5 milioni di dollari in tre giorni: si prevede che entro domenica sera il film d’animazione salga intorno ai 65 milioni di dollari globali, il secondo miglior esordio d’animazione dell’anno.

Terza posizione per Matrix Resurrections, che incassa 2.7 milioni di dollari portandosi a soli 13.2 milioni di dollari in tre giorni: in cinque giorni il film di Lana Wachowski, uscito anche in streaming su HBO Max, dovrebbe raccogliere una trentina di milioni.

Quarta posizione per The King’s Man – le origini, con 1.2 milioni di dollari e un totale di soli 4.8 milioni di dollari in tre giorni. La speranza è di arrivare almeno a 10 milioni di dollari entro domenica, ma le aspettative iniziali erano superiori ai 15. Chiude la top-five West Side Story con poco più di mezzo milione di dollari e solo 21.6 milioni di dollari complessivi in due settimane.

