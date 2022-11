Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina parla dei “guai” passati per aver rivelato la sua presenza nel film

Forse ricorderete che quando Spider-Man: No Way Home doveva ancora uscire nelle sale, i ritorni dei vari Tobey Maguire, Andrew Garfield, Alfred Molina and co venivano già dati per certi per via di alcuni, indicativi leak nonostante le smentite – o meglio – i silenzi dei Marvel Studios e della Sony.

Nello specifico di Doc Ock era stato proprio Alfred Molina a rivelare, nel corso di un’intervista con Variety, che sarebbe tornato nei panni del villain in Spider-Man: No Way Home. Il giornalista, per coglierlo in fallo, aveva usato una vecchia tattica: fare una domanda in cui si fingeva di dare per assodato quello che, fino a qualche istante prima, era solo una voce, un rumour. A quel punto l’attore aveva così risposto:

È stato fantastico. È stato interessante tornare nel film dopo 17 anni, interpretando lo stesso personaggio. È passato del tempo, ora ho il doppio mento, un bargiglio, le zampe di gallina e una schiena leggermente leggermente malandata. […] Nel film ero morto. Ma in questo universo, nessuno muore veramente.

L’uscita della star aveva lasciato spiazzato anche lo stesso Kevin Feige come vi avevamo raccontato in questo articolo.

In una nuova intervista, Alfred Molina è tornato a parlare delle ripercussioni della sua dichiarazione.

Stavo parlando con un giornalista che mi ha detto “Allora, come stanno andando le riprese di Spider-Man?” cosa alla quale ho risposto “Oh, bene grazie”. Poi il giorno dopo Variety ha letteralmente intitolato “Alfred Molina svela il ritorno di Dock Ock”.

Poi aggiunge:

E mi sono ficcato nei guai. Ho cominciato a ricevere telefonate di Amy Pascal, Kevin Feige, da un red carpet da qualche parte, ha rilasciato un’intervista in cui, interrogato su alcuni film della Marvel, ha risposto un po’ infastidito “Chiedetelo ad Alfred Molina!”.

